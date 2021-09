Elektrische Mercedes EQG gaat voor ecorealisme

De meest iconische en meest vierkante terreinwagen ooit krijgt een elektrische aandrijflijn!

Wie gedacht had dat Mercedes z’n +40 jaar oude G-Klasse voorgoed zou begraven in deze milieubewuste tijden, is er aan voor de moeite. Mercedes gaat immers volledig voor het ecorealisme, en propt een elektrische aandrijving in de G.

Dit idee krijgen we nu te zien in de Concept EQG, een volledig elektrische terreinwagen die volgens Mercedes zeer dicht bij het productiemodel staat, en zal te zien zijn op het autosalon van Frankfurt (IAA). De nieuwe EQG wordt leverbaar vanaf 2024 .





Échte offroader

De EQG wordt niet zomaar een voetballersvrouwauto, hij beschikt ook over echte offroad-capaciteiten. Zo krijgt hij 4 elektromotoren, 1 per wiel, én een versnellingsbak met offroad-reductie (2 versnellingen).

Verdere officiële specificaties zijn schaars. We weten wel dat Mercedes al de EQG560 en EQG580 aanduiding gedeponeerd heeft, wat doet vermoeden dat er versies met verschillende vermogens komen. Een 100 kWh batterij lijkt ons het minimum te zijn, aangezien dit monster vermoedelijk meer dan 30 kWh per 100 km zal verbruiken, wat zou resulteren in een realistisch rijbereik van ongeveer 300 km.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.