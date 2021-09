Brengt Elon Musk betere toekomst, of slechts een uitweg voor de elite

Youtuber Tom Nicholas probeert de Elon Musk fanclub wakker te schudden.

Elon Musk wordt reeds een decennium lang geprezen als de visionair die ons allemaal een mooiere, propere en spannende toekomst brengt.

In z’n video The Fake Futurism of Elon Musk, argumenteert youtuber Tom Nicholas echter dat Musk vooral uit is op veilige ontsnappingsroutes voor de elite, wanneer de wereld gevaarlijk en onaangenaam wordt.





Apocalypse Technology

Gaande van supersterke terreinwagens die volksopstanden, biologische oorlogen en andere apocalyptische scenario’s doorstaan (Cybertruck), supersnel “publiek” transport met beperkte capaciteit waarmee de elite zich niet onder het gepeupel hoeft te begeven (Hyperloop), tot kolonies op Mars waar je als miljardair heen kan om je nageslacht in veiligheid te brengen (SpaceX). Musk zelf verwijst er naar als “Apocalypse Technology”.

Volgens Nicholas is het wel degelijk mogelijk om een betere toekomst te creëren voor iedereen. De uitdaging ligt er in om met projecten te komen die even gedurfd zijn als Musk zijn creaties, maar die iedereen ten goede komen…

