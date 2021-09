Kia heeft een nieuwe Sportage SUV klaar, en die wordt leverbaar met een breed aanbod aan hybride motorisaties.

Het lijkt wel of er een autosalon zit aan te komen, want het EV-nieuws komt de laatste dagen in sneltreinvaart voorbij. Vandaag is Kia aan de beurt.





De Koreanen hebben namelijk een nieuwe Sportage klaar, en vandaag krijgen we de foto’s te zien van de versie die naar Europa komt.

Speciaal voor ons milieubewust continent wordt de nieuwe Sportage voorzien van alle mogelijke hybride versies. Zo komt er een milde hybride op benzine, een milde hybride op diesel, een gewone hybride (230 pk) en een plug-in hybride (265 pk / 13,8 kWh).

Autosalon Frankfurt

De nieuwe Kia Sportage beleeft zijn Europese premiére op het autosalon van Frankfurt (IAA), dat van 7 tot 12 september doorgaat in München.

OOK INTERESSANT: Bekijk hier alle plug-in hybride auto’s die je in België kan kopen

Prijzen zijn er voorlopig nog niet, maar we doen een gokje op 30.000€ voor de hybride en 40.000€ voor de stekkerhybride.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.