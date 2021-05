Tesla aanvaardt geen Bitcoin meer, overweegt andere crypto’s

Tesla heeft beslist om geen betalingen meer te aanvaarden in Bitcoin, maar kijkt naar alternatieve digitale munten die minder energie verbruiken.

Begin dit jaar kocht Tesla $1,5 miljard aan Bitcoins, en op 24 maart 2021 maakte het bedrijf bekend dat het voortaan Bitcoin aanvaardde als betaalmiddel voor z’n producten. In april 2021 verkocht Tesla dan weer een deel Bitcoins, wat hen $100 miljard winst opleverde. Volgens analisten was het Tesla niet (alleen) om de winst te doen, maar om te bewijzen dat er voldoende liquiditeit is in de Bitcoin-markt.

Sinds Tesla Bitcoin aanvaardt is er veel kritiek. Het bedrijf streeft immers naar groene mobiliteit en energie-efficiëntie, maar Bitcoin verbruikt zelf tonnen energie. Tesla liet vandaag dan ook weten het stopt met het aanvaarden van Bitcoin omwille van de hoge energieconsumptie, maar dat het op zoek is naar cryptomunten die 100 keer minder verbruiken.

De kanshebbers noemt Tesla er niet bij, maar Ripple (XRP), Cardano (ADA) en Dogecoin (DOGE) zijn volgens de crypto-gemeenschap voor de hand liggende kandidaten.

Tesla laat overigens ook weten dat Bitcoin eventueel kan terugkomen als betaalmiddel, op het moment dat het (grotendeels) met groene elektriciteit gevoed wordt. De Bitcoins die Tesla in portefeuille heeft, zal het voorlopig niet verkopen.

Tesla en Elon Musk doen het nu lijken alsof ze een kleine vergissing begaan hebben door Bitcoin voor een tijdje te aanvaarden als betaalmiddel, maar het lijkt me eerder op een uitgedokterd plan om hun achterban niet al te veel en niet al te snel te choqueren.

Het is duidelijk dat Elon Musk crypto’s wil introduceren als betaalmiddel, en dan nog liefst zijn favoriet Dogecoin (DOGE), maar het stoot, vooral bij de oudere Tesla-fans op weerstand. Door te beginnen met de oudste en meest waardevolle cryptomunt, Bitcoin, een munt die ondertussen gekocht of overwogen wordt door klassieke multinationals en zelfs pensioenfondsen, heeft Tesla het pad geëffend. Bitcoin wordt beschouwd als “digitaal goud”, een concept waar de babyboomer-generatie zich iets bij kan voorstellen.

Nu zeggen dat ze op zoek zijn naar een groener alternatief past mooi binnen Tesla’s missie, namelijk de transitie richting duurzame energie. Of de Tesla fanclub het zal kunnen slikken dat Dogecoin als betaalmiddel aanvaard wordt, blijft natuurlijk maar de vraag. De munt is immers begonnen als grap en heeft technisch gezien niet al te veel om het lijf. Misschien zal Musk eerst nog eens een omweg maken via een “klassiekere” cryptomunt. Of misschien introduceert Musk alsnog z’n eigen cryptomunt?

