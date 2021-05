Tesla moet €100 miljoen schadevergoeding betalen in Noorwegen

Tesla moet in Noorwegen een enorme schadevergoeding betalen voor het reduceren van de actieradius via een software update.

Wanneer je een Tesla hebt krijgt die via wifi automatisch software-updates toebedeeld. Vaak gaat het om verbeteringen of nieuwe speeltjes, maar soms is het resultaat minder gewenst.

Zo kregen Tesla Model S‘en en X‘en met 85 kWh batterij (worden niet meer geproduceerd) in 2019 een update (2019.16.1 en 2019.16.2) waarbij de bruikbare batterijcapaciteit en het laadvermogen verlaagd werden. Het resultaat was ongeveer 10% minder actieradius en trager snelladen.

Een groep van 30 Noorse Tesla eigenaars heeft Tesla gedagvaard, en aangezien het bedrijf niet gereageerd heeft, is het door een Noorse rechtbank bij verstek veroordeeld. De rechtbank kent een schadevergoeding toe van 136.000 Noorse Kronen (13.345€) per getroffen voertuig. In Noorwegen zouden zo een 10.000 Tesla’s deze nadelige update ondergaan hebben, wat kan resulteren in een monsterbedrag van 133 miljoen euro.

Tesla kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Mijn opinie

Tesla heeft deze update naar alle waarschijnlijkheid doorgevoerd om de levensduur van de batterij te vrijwaren, maar als klant koop je natuurlijk een auto met een bepaald rijbereik, en dan verwacht je niet dat het achteraf gereduceerd wordt, tenzij door gestage degradatie.

De schadevergoeding lijkt dus terecht, al zal Tesla vermoedelijk wel in beroep gaan tegen de beslissing. Tesla kan natuurlijk ook altijd een stukje Bitcoin verkopen om de eigenaars te compenseren 🙂

