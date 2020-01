Prijs Ionity laadpalen stijgt, maar niet voor klanten van deze automerken

Ionity, het grootste Europese snellaadpaalnetwerk buiten Tesla, vervijfvoudigt z’n prijzen. Voor klanten van enkele automerken geldt echter een gunsttarief. We geven een overzicht.

Tesla bouwt al sinds 2015 aan een Europees snellaadnetwerk dat enkele duizenden laadpalen telt op 510 locaties. Laden kan voor een vast bedrag per kWh afgenomen stroom, en is hoofdzakelijk bedoeld voor het laden tijdens lange ritten. In België betaal je momenteel 0,28€ per kWh aan de Tesla Superchargers (bekijk de tarieven in andere landen hier). Bij een gemiddelde snellaadbeurt laad je al snel 50 kWh, wat overeenkomt met een bedrag van 14€.

De Tesla snellaadpalen zijn enkel toegankelijk voor Tesla rijders. Daarom richtten een aantal Duitse autofabrikanten in 2017 Ionity op, een multimerk alternatief voor de Tesla Superchargers zeg maar. Het netwerk telt momenteel honderden laadpalen op iets meer dan 100 locaties.

LEES OOK: Elektrische auto thuis opladen – kosten en praktische info

Laden aan een Ionity laadpaal kan tot 30 januari 2020 aan een vast bedrag van 8€, ongeacht de hoeveelheid elektriciteit die je afneemt. Voor een laadbeurt van 50 kWh is dat ongeveer de helft goedkoper dan bij de Tesla Superchargers. Vorige week ontstond echter veel commotie omtrent de prijsverhoging die Ionity doorvoert vanaf 31 januari 2020. Binnenkort betaal je bij Ionity namelijk 0,79€ per kWh, en dat is 3 keer duurder dan bij Tesla. Een laadsessie van 50 kWh kost je zo 40€ in plaats van 8€.

Goedkoper met abonnement

Een aantal automerken waren er als de kippen bij om op te merken dat zij gunsttarieven besproken hebben met Ionity. Zo laad je via hen goedkoper, als je een abonnement neemt. We geven hieronder een overzicht van de abonnementskost en kWh-kost van de merken die momenteel een overeenkomst hebben met Ionity. De merken die niet in de lijst staan hebben geen regeling met Ionity, werken voor het moment aan een deal (bijvoorbeeld Mercedes, Volvo, Volkswagen) of hebben onze redactie nog geen informatie bezorgd. Het overzicht hieronder krijgt wekelijks een update.

Automerk Laadabonnement Tarief

(per maand) Ionity Tarief

(kWh-prijs) Audi 17,95€ 0,31€ Porsche 17,95€ 0,31€

Thuis laden

Uiteraard is thuis laden nog altijd de goedkopere oplossing. In België betalen particuliere klanten 0,23€ tot 0,28€ per kWh voor een nachtelijke laadsessie. Bedrijven en KMO’s weten vaak nog veel betere tarieven te bemachtigen.