Rijden oldtimers binnenkort gratis lage-emissiezones binnen?

De Vlaamse regering werkt aan een regeling waarbij oldtimers gratis de lage-emissiezones (LEZ) van Gent en Antwerpen zullen mogen binnenrijden. In Brussel is dat overigens nu al het geval.

Wie met een oldtimer rijdt, het gaat hierbij om een voertuig dat ouder is dan 30 jaar en ingeschreven is als oldtimer, moet momenteel een dagpas kopen om de lage-emissiezones van Gent of Antwerpen binnen te rijden. Ook wie binnen de lage-emissiezone woont, moet een dagpas kopen om z’n oldtimer uit de garage te rijden.

In Brussel bestaat er reeds een uitzondering voor oldtimers, en na stevig lobbywerk van de oldtimervereniging BEHVA vzw, werken nu ook Antwerpen en Gent aan een uitzondering.

De Vlaamse regering heeft daartoe het besluit over de lage-emissiezones gewijzigd. Dit moet nog goedgekeurd worden door de Raad van State, en daarna zullen ook de besturen van Gent en Antwerpen hun reglementen nog moeten aanpassen. Je zal dus nog even geduld moeten uitoefenen, vooraleer je met je oldtimer zonder dagpas richting Gent of Antwerpen tuft.

