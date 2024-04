Tesla wil verhuizen om Elon Musk miljardenbonus te kunnen betalen

Elon Musk is boos op de staat Delaware, en dus zou Tesla z’n hoofdkantoor wel eens kunnen verhuizen van Delaware naar Texas.

Aangezien Elon Musk als CEO van Tesla een reeks doelen bereikt had, had de raad van bestuur hem een vooraf afgesproken bonus toegekend. Die bonus bestond vooral uit aandelenopties, en bedroeg het equivalent van ongeveer $55 miljard.

Een aantal aandeelhouders was het niet eens met de bonus en trok naar de rechtbank. De rechter in Delaware, waar Tesla gevestigd is, besliste eind januari 2024 dat de bonus te hoog was en blokkeerde het verloningspakket. Musk reageerde op die beslissing door te zeggen dat je nooit een bedrijf mag oprichten in Delaware.

Tesla’s voorzitter van de raad van bestuur, Robyn Denholm, laat deze week weten dat Tesla overweegt om de hoofdzetel te verplaatsen van Delaware naar Texas. Daar zou men iets soepeler omspringen met de beslissingen van een raad van bestuur. Op die manier zou Musk mogelijk toch nog aan zijn bonus kunnen geraken. De verhuis moet nog goedgekeurd worden op de algemene aandeelhoudersvergadering in juni 2024. De raad van bestuur zou Musk graag behouden als CEO, en hoopt dus dat dit agendapunt voldoende stemmen haalt.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.