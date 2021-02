Tesla CEO Elon Musk verkondigt al lachend dat hij van Dogecoin hét betaalmiddel op internet én in de ruimte wil maken.

Begin deze maand raakte bekend dat Tesla $1,5 miljard aan Bitcoins gekocht had. Het is een poging om cash geld dat het bedrijf niet onmiddellijk nodig heeft op een gediversifieerde manier te beleggen.

Tesla liet meteen ook weten dat het interesse heeft in alternatieven zoals goud of andere digitale munten.

De afgelopen weken toont Tesla’s CEO een grote interesse in Dogecoin, een cryptomunt die in 2013 werd opgericht als grap. “Doge” verwijst naar “dog” of hond, en het logo van de munt is de Shiba, een Japans hondenras. De online community achter Dogecoin is dan ook vooral een gezellige bende die via Reddit aan de lopende band memes met honden naar elkaar stuurt.

In december 2020 was één Dogecoin slechts 0,003$ waard, maar ondertussen zit de munt al op 0,055$, een stijging van 1800%. De stijging kwam er vooral onder invloed van tweets van Musk en andere bekendheden, zoals rapper Snoop Dogg.

Musk heeft bij meerdere gelegenheden, online en offline, al lachend laten verstaan dat Dogecoin het betaalmiddel op internet en op Mars moet worden. Hij vindt echter dat er momenteel te veel Dogecoins bij enkele grootbezitters zitten, of de “wales” zoals hij ze noemt. Een te grote concentratie bij enkele “wales” is nefast voor een goede werking van de munt als betaalmiddel. In tegenstelling tot Bitcoin, dat vooral gebruikt wordt om op te potten, wil Musk van Dogecoin een betaalmunt maken. Hij wil er z’n schouders echter pas volledig onder zetten wanneer de grootbezitters voldoende munten van de hand gedaan hebben.

Mocht het plan niet werken, dan overweegt Musk om zelf een cryptomunt op te richten, waar in de community naar verwezen wordt als “Elon Coin”. Musk heeft via Twitter laten verstaan dat hij dit enkel wil doen wanneer het echt nodig is. Met andere woorden, als de “wales” hun posities niet verkopen.

