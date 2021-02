Tesla koopt $1,5 miljard bitcoin en wil het aanvaarden als betaalmiddel

Tesla koopt $1,5 miljard bitcoin en heeft het plan opgevat om het in de toekomst te aanvaarden als betaalmiddel.

Uit een document dat Tesla aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC bezorgde, blijkt dat het bedrijf vorige maand $1,5 miljard bitcoin gekocht heeft. Na het bekend maken van het nieuws steeg de bitcoin-koers van 39.000$ naar 44.000$.





Het achterliggende idee is dat Tesla de cash die het niet onmiddellijk nodig heeft gaat beleggen in alternatieve investeringen zoals goud, goudaandelen, bitcoin of andere alternatieve munten.

LEES OOK: Europese Unie wil miljarden bijdrukken om klimaat te redden

Tesla geeft ook aan dat het in de toekomst bitcoin wil gaan aanvaarden als betaalmiddel.

Deze move geeft opnieuw extra credibiliteit aan de digitale munt. Het geeft ook aan dat Tesla het vertrouwen in de dollar stilaan begint kwijt te geraken.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.