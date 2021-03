Volkswagen belooft 6 gigafactories en 18.000 snellaadpalen

Volkswagen heeft het Tesla-virus zwaar te pakken. Tegen 2025 wil VW toegang kunnen bieden tot 18.000 snellaadpalen en tegen 2030 zullen de Duitsers zes gigantische batterijfabrieken runnen.

Vandaag organiseerde Volkswagen het Power Day event. Tijdens een twee uur durende presentatie deed het bedrijf z’n plannen uit de doeken om de komende jaren leider te worden op het vlak van elektrische mobiliteit.





Ten eerste wil Volkswagen z’n batterijproductie tegen 2030 opdrijven tot 240 GWh per jaar. Dat is momenteel de wereldwijde productie van alle producenten samen. Om dat te doen zal VW in samenwerking met het Zweedse Northvolt investeren in zes zogenaamde gigafactories. Één in Zweden en één in het Duitse Salzgitter. De locaties van de overige vier fabrieken moeten nog bepaald worden.

Verder wil Volkswagen een versnelling hoger schakelen op het vlak van snellaadpalen. In samenwerking met het Duitse Ionity, het Spaanse Iberdrola, het Italiaanse Enel en het Britse BP wil het in Europa tegen 2025 maar liefst 18.000 snellaadpunten kunnen aanbieden. Om dat aantal een beetje te kaderen; Tesla heeft vandaag 5.500 Superchargers in operatie op 530 locaties.

