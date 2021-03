Rijtest: Lexus UX 300e⚡

We reden een weekend met de beste (alsook de eerste en de enige 🙂) elektrische auto van Toyota!

Tromgeroffel is op zijn plaats, want de Toyota groep heeft z’n eerste elektrische auto op de markt! Die komt in de vorm van een Lexus, het luxemerk van Toyota.

Het gaat om de Lexus UX 300e, een elektrische versie van de UX 250h, een compacte SUV met hybride benzinemotor.

Eigenlijk is dit een verbazingwekkend goeie EV voor een eerste poging van een merk dat niet in EV’s gelooft. De UX 300e heeft een comfortabele suspensie, die tegelijkertijd sportief genoeg aanvoelt. Het zitcomfort is top, de auto voelt vlot in de acceleraties en de realistische actieradius van ongeveer 200 km is aanvaardbaar voor dagdagelijks gebruik.





Zijn er dan geen nadelen? Ongetwijfeld. Een hele waslijst. Het middelsnel laadvermogen (AC) piekt op 6,6 kW, en dat had gerust 11 kW mogen zijn (3-fasen). De DC-snellader doet het met een Chademo-stekker, terwijl het ondertussen toch wel duidelijk is dat Europa voor CCS-stekkers gekozen heeft. Het snellaadvermogen (DC) piekt op 50 kW, wat ook niet meer van deze tijd is. De auto is, zelfs in de eco-modus, iets te nerveus afgesteld, waardoor je voorzichtig moet zijn met het gaspedaal om je passagiers niet wagenziek te maken. Tenslotte is het AVAS-geluid, het deuntje dat de auto langs buiten moet maken bij lage snelheden, ontzettend irritant.

Lexus UX 300e: prijs & specificaties

Kortom, je voelt dat dit een compliance car is die eerder van moeten dan van willen gemaakt is.

En toch rijdt deze UX 300e beter dan wat je zou verwachten. Voor mij in ieder geval een bewijs dat, mocht Toyota de mentale switch maken, dat het zeker een kans heeft om mee te spelen in de EV-battle.

