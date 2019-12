Eerste elektrische Lexus komt begin 2021 in België op de markt

Lexus heeft met de UX 300e een compacte elektrische SUV klaar voor productie. Die wordt in België leverbaar vanaf het eerste kwartaal van 2021.

Toyota en zustermerk Lexus hebben lang de boot van volledige elektrificatie afgehouden. Daar komt nu verandering in met de lancering van de volledig elektrische UX 300e.

De UX is de kleinste en goedkoopste SUV in het Lexus gamma. Hij is sinds 2018 leverbaar als hybride “250h” en kost in die uitvoering minstens 34.990€.

Om gewapend te zijn voor de nieuwe Europese uitstootnormen van 2021, heeft Lexus nu een volledig elektrische variant klaar gestoomd die de “300e” badge krijgt.

Actieradius tot 270 km

De Lexus UX 300e wordt voorwielaangedreven door een elektromotor met 150 kW vermogen en 300 Nm koppel. Een lithium-ion batterij met 54,3 kWh capaciteit zorgt voor een theoretisch rijbereik van 400 km (NEDC). In de praktijk moet je volgens ons eerder op 270 km rekenen.

Voor middelsnel laden kiest Lexus voor een éénfasige 6,6 kW lader, die zorgt voor een laadbeurt in ongeveer 10 uur. Snelladen kan op gelijkstroom aan 50 kW, goed voor een laadsessie tot 80% in iets minder dan een uur. Dat is eigenlijk al een beetje achterhaald, aangezien hedendaagse premium EV’s vaak met 150 kW of meer voor de dag komen.

In Nederland wordt de Lexus UX 300e al in de zomer van 2020 leverbaar. In België moeten we nog wachten tot het eerste kwartaal van 2021. Prijzen zijn nog niet bekend, maar wij doen alvast een berekende gok op 55.000€.