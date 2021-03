Stop de persen. Mercedes heeft een “holistisch laadconcept” ontwikkeld voor hun nieuwste elektrische auto.

Op 15 april zal Mercedes de productieversie van de gloednieuwe EQS onthullen (bekijk hier foto’s van de concept-versie). Deze “elektrische S-Klasse” moet het toppunt van luxueus elektrisch rijden worden. Daarom zal de EQS voorzien zijn van allerlei innovatieve snufjes die later doorsijpelen naar de lagere regionen in het Mercedes-gamma.





Één van deze innovaties is Plug & Charge; het laden aan publieke laadpalen zonder het gebruik van een laadpas, bankkaart of smartphone-applicatie. De laadkabel inpluggen volstaat om het laden te starten. De afrekening zal gebeuren via Mercedes me Charge. Er is dus geen verdere authenticatie nodig.

Welke laadpalen werken via dit systeem, kunnen Mercedes klanten ontdekken via het infotainment systeem en de Mercedes me Charge smartphone-app. In eerste instantie werkt Plug & Charge bij alle Ionity snellaadpalen.

Volledig nieuw is dit concept uiteraard niet. Tesla biedt het reeds aan sinds 2012 aan de Supercharger laadpalen, en ook bij de Fastned laadstations is het mogelijk.

