Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s in 2026
Wil jij goedkoop elektrisch rijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste elektrische auto’s die je in 2026 kan kopen in België.✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.
✪ Vlagje: land van productie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.