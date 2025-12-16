Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s in 2026

Wil jij goedkoop elektrisch rijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste elektrische auto’s die je in 2026 kan kopen in België.

Foto Auto Prijs km 1. Dacia Spring 45 🇨🇳

25kWh* | 45pk | FWD 14.990€ 180 2. Dacia Spring 65 🇨🇳

25kWh* | 65pk | FWD 15.990€ 180 3. Leapmotor T03 🇨🇳

37kWh | 95pk | FWD 18.900€ 210 4. Renault Twingo EV 🇸🇮

27kWh | 82pk | FWD 19.500€ 210 5. Citroën ë-C3 UR 🇸🇰

29kWh* | 113pk | FWD 19.990€ 170 6. BYD Dolphin Surf 🇨🇳

30kWh | 88pk | FWD 21.641€ 175 7. Dongfeng Box 🇨🇳

29kWh* | 95pk | FWD 22.899€ 185 8. Citroën ë-C3 CR 🇸🇰

43kWh | 113pk | FWD 23.300€ 255 9. BYD Dolphin Surf Boost 🇨🇳

43kWh | 88pk | FWD 23.581€ 260 10. Dongfeng Box LR 🇨🇳

40kWh* | 95pk | FWD 23.899€ 250

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.

✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.

✪ Vlagje: land van productie.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.

✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be adverteerders.







