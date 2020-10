9 nieuwe elektrische auto’s die in oktober 2020 onthuld werden

Oktober 2020 loopt alweer op z’n einde, en er werden deze maand weer heel wat nieuwe elektrische wagens onthuld of gelanceerd. We geven een overzicht.

1. Fiat 500e 3+1

Fiat onthulde eerder dit jaar al de volledig elektrische 500e en 500e cabrio. Nu komt daar de 500e 3+1 bij, een 500e met een “suicide door” zoals in de BMW i3.

Van zelfmoord is er evenwel geen sprake, want de derde deur kan enkel open wanneer de voorste passagiersdeur eerst opent. Voor de veiligheid dus.

De eerste leveringen volgen in 2021.

2. Zes elektrische Mercedes modellen

Mercedes was enthusiast deze maand, en kondigde meteen zes nieuwe modellen aan; de EQA, EQB, EQE, EQS, en dan ook nog SUV-versies van de EQE en EQS. Op specificaties, prijzen en foto’s van de productiemodellen is het nog even wachten.

3. Tesla Model 3 v2

Amper een jaar na z’n lancering in België, krijgt de Tesla Model 3 al een serieuze update. Lees er hier alles over.

Het ziet er overigens naar uit dat die vernieuwde Model 3 wel eens uit een Chinese fabriek zou kunnen rollen.

4. Mercedes EQC 4×42

We gaan nog eens terug naar Mercedes, want die kwamen in oktober ook aanzetten met de EQC 4×42 (foto boven dit artikel). Een extreme offroad-versie van de EQC, naar analogie met de eerder gelanceerde G-Klasse 4×42.

Of deze wagen ooit in productie gaat is niet duidelijk, maar met Mercedes weet je nooit!

