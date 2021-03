Tesla accepteert voortaan Bitcoin als betaalmiddel 🤯

Elon Musk houdt zich aan z’n woord. Voortaan kan je een Tesla kopen met Bitcoins. Dat liet hij vandaag weten op Twitter.

Vorige maand kocht Tesla $1,5 miljard aan Bitcoins. Om zich te beschermen tegen dollarinflatie, maar ook om het in de toekomst te kunnen aanvaarden als betaalmiddel. Dat laatste is nu officieel een feit geworden.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021



Elon Musk liet vandaag via een tweet weten dat Tesla klanten een auto kunnen kopen met Bitcoins. Voorlopig kan het enkel in de Verenigde Staten, klanten uit andere landen moeten volgens Musk wachten tot later dit jaar. Musk liet ook weten dat het de Bitcoins die het ontvangt niet zal converteren naar dollars, maar wel als Bitcoins in de portefeuille zal houden. Dit is een extra duwtje in de rug voor de waardering van de digitale munt.

Het wordt interessant om te zien of Tesla in de toekomst ook andere cryptomunten zal aanvaarden. Musk heeft de afgelopen maanden nogal wat hype gecreëerd rond Dogecoin, en het wordt afwachten of hij daar daadwerkelijk iets mee gaat doen.

