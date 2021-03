Lexus belooft 10 volledig elektrische wagens tegen 2025

Deze maand reden we met de eerste elektrische Lexus. En hoewel dat nog op een twijfelende poging lijkt, is het Lexus nu duidelijk menens om door te breken op het elektrische front.





Toyota’s luxedochter Lexus heeft vandaag een gloednieuwe conceptauto voorgesteld, de LF-Z. Het is een volledig elektrische SUV met een 90 kWh batterij, 600 km actieradius (WLTP) en een snellaadvermogen van 150 kW.

De LF-Z luidt de toekomst in voor Lexus, want samen met deze presentatie kondigen de Japanners grootse plannen aan. Tegen 2025 zal Lexus namelijk 20 nieuwe modellen introduceren, waarvan 10 volledig elektrisch en de rest hybride of plug-in hybride.

Lexus loopt qua elektrische modellen serieus achter op z’n Europese collega’s, dus deze omslag komt geen moment te laat. Zeker niet voor de Europese markt, waar je als automerk zonder doorgedreven elektrificatie nog moeilijk kan overleven.

