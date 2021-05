Subaru’s eerste elektrische auto heet Solterra

Subaru heeft een naam gevonden voor de elektrische SUV die het midden 2022 zal lanceren.

Subaru neemt z’n tijd om tot elektrificatie over te gaan, want het Japanse merk heeft momenteel enkel milde hybrides in het gamma.

Daar komt volgend jaar verandering in. In 2022 zal Subaru een volledig elektrische SUV lanceren, en vandaag licht het merk al een tipje van de sluier. Subaru heeft deze ochtend namelijk aangekondigd dat de auto als “Solterra” door het leven zal gaan. Een samenvoeging van “Sol” (zon) en “Terra” (aarde). We krijgen er meteen ook een plaagfoto bij (de foto boven dit artikel).

De Solterra wordt ontwikkeld in samenwerking met Toyota. Toyota brengt volgend jaar uiteraard ook z’n eigen elektrische SUV op de markt, die zeer gelijkaardig zal zijn, de “bZ4X” (foto).

