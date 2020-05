Wat is een milde hybride ?

De milde hybride auto wordt steeds populairder, maar er bestaat nog veel verwarring rond. In dit artikel leggen we uit wat een milde hybride is, en wat het verschil is met een gewone hybride, plug-in hybride en elektrische auto.

De geëlektrificeerde auto is een veelkoppig beest. In volgorde van meer naar minder elektrificatie hebben we de volledig elektrische auto (BEV), de plug-in hybride (PHEV), de gewone “full” hybride (HEV) of “zelfopladende hybride” zoals Toyota hem noemt, en de milde hybride (MHEV).

Gewone vs. milde hybride

Al deze types geëlektrificeerde wagens worden door sommige automerken, vaak moedwillig, op een hoopje gegooid. Vooral het verschil tussen de gewone hybride en de milde hybride blijft voor veel consumenten vaag.

De gewone “full” hybride heeft een verbrandingsmotor bijgestaan door een elektromotor en een batterij, die krachtig genoeg zijn om, al is het maar enkele kilometers, volledig elektrisch te rijden. Zonder de tussenkomst van de verbrandingsmotor dus. Hier vind je een overzicht van alle gewone hybrides die momenteel op de markt zijn.

De milde hybride wordt op zijn beurt eveneens bijgestaan door een elektromotor en een batterij, maar deze zijn niet krachtig genoeg om de auto zonder de hulp van de verbrandingsmotor aan te drijven. Het systeem zorgt wel voor remenergie-recuperatie, het ondersteunt de verbrandingsmotor bij acceleratie en het zorgt er voor dat de verbrandingsmotor vroeger kan uitschakelen bij het uitbollen. Het is in feite een doorgedreven start-stop systeem.

Bij de milde hybride is de elektromotor meestal gewoon een krachtigere versie van de elektrische startmotor. Verder werkt de elektromotor en de tractiebatterij vaak op een 48 Volt systeem. Dat is 4 keer meer is dan het standaard elektronisch systeem in een auto (12 Volt), maar tot 6 keer minder dan het voltage in een gewone hybride (600 Volt). De energie-uitwisseling tussen het 12 V en het 48 V systeem in de milde hybride, gebeurt door middel van een DC-DC converter. Bovenstaande video legt uit hoe het juist werkt bij een Audi A3 35 TFSI.

Voordelen van milde hybride

Het belangrijkste voordeel van een milde hybride is dat hij brandstof (en dus CO2) bespaart. Reken in de praktijk op 5% à 10% ten opzichte van een vergelijkbare brandstofmotor zonder mild hybride systeem.

Bij een gewone hybride kunnen de brandstofbesparingen hoger oplopen, maar door de krachtige elektromotor en grotere batterij is deze wagen ook duurder om te produceren. Verder vereist het hogere voltage systeem (tot 600 V) ook duurdere veiligheidsmaatregelen, wat ook weer hogere kosten met zich meebrengt.

De milde hybride probeert dus de ideale afweging te zijn tussen CO2-reducerende hybride-technologie en kostenbesparingen. Met de steeds strengere Europese uitstootnormen verwachten we dan ook dat de milde hybride hoe langer meer standaard zal worden voor elk automodel met verbrandingsmotor.