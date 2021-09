3 nieuwe elektrische auto’s op het IAA autosalon in München

Van 7 tot 12 september 2021 vindt in München het tweejaarlijkse IAA autosalon plaats. Daar kan je een aantal interessante nieuwe elektrische auto’s gaan bewonderen die er voor het eerst aan het publiek getoond worden. We geven een overzicht van de modellen die zeer binnenkort leverbaar worden.

1. Mercedes EQE 350

Mercedes neemt de productieversie van de EQE mee naar München, de elektrische E-Klasse zeg maar. De EQE 350 heeft achterwielaandrijving, 292 pk, 530 Nm en een 90 kWh batterij. Volgens Mercedes geraakt hij 660 km ver (WLTP), al denken wij dat de range in realiteit dichter bij de 420 km zal liggen, wat nog altijd mooi is!

2. Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+

Voor wie het maar mager vindt dat de recent geïntroduceerde EQS 450+ en EQS 580 4Matic hun topsnelheid bereiken bij 210 km/u heeft Mercedes een oplossing; de AMG EQS 53 4Matic+.





De EQS 53 4Matic+ beschikt over 2 elektromotoren, vierwielaandrijving en dezelfde 107,8 kWh batterij als uit de andere EQS versies.

In z’n “basisuitvoering” beschikt de auto over 658 pk, 950 Nm, een 0 tot 100 sprint in 3,8 seconden en een topsnelheid van 220 km/u.

Wie dat ook nog niet snel genoeg vindt, kan opteren voor het AMG Dynamic Plus pakket. Daarmee krijgt deze 2.655 kg wegende limo 761 pk, 1020 Nm koppel, een 0 tot 100 sprinttijd van 3,4 seconden en een topsnelheid van 250 km/u.

Dit is trouwens de eerste volledig elektrische auto van AMG, nadat het submerk eerder deze maand al z’n eerste elektrische plug-in hybride voorstelde.

3. Renault Megane E-Tech

Ook de Fransen sturen een elektrische inzending naar het hol van de leeuw. Renault stelt in München namelijk de volledig elektrische Megane voor, een SUV met voorwielaandrijving.

Klanten krijgen de keuze tussen een 40 kWh of 60 kWh batterij, en tussen 130 of 218 pk. Hoewel Renault de Megane E-Tech al in februari 2022 wil lanceren, zijn de prijzen nog niet bekend.

Productienaderende concepts

Los van deze productieklare EV’s, kan je op de IAA ook heel wat concepts gaan bekijken die dicht bij de productierijpe versie staan.

Zo is er de elektrische G-Klasse die in 2024 in productie gaat, de nieuwe Smart-SUV die in 2023 komt, een voorbode van de ID.2 (ID. Life Concept; de elektrische VW Polo zeg maar) die in 2025 in de showrooms zal staan, en de elektrische Maybach EQS (die zowel als Mercedes-Maybach EQS én als Mercedes EQS SUV leverbaar zal worden).

