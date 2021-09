Renault wil EU-verbod op verbrandingsmotoren uitstellen naar 2040

De Europese Unie wil de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren verbieden vanaf 2035, maar Renault vindt dat 5 jaar te vroeg.

Op 14 juli 2021 raakte bekend dat de Europese Commissie een voorstel klaar heeft om de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren (ICE) te verbieden in de hele Europese Unie. Concreet betekent het dat er vanaf 2035 geen nieuwe benzine-, diesel-, LPG, CNG, hybride of plug-in hybride wagens meer verkocht zouden mogen worden.

Het voorstel moet wel nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement, en dat laat ruimte voor lobbyisten om het voorstel bij te werken.

Één van de partijen die niet akkoord gaan met de voorgestelde datum is de Franse autogroep Renault. Het Britse blad Auto Express had op het autosalon van München een gesprek met Gilles Leborgne, Renault’s hoofd van de ingenieursafdeling.





Volgens Leborgne is Renault aan het lobbyen om het verbod uit te stellen van 2035 naar 2040.

Betaalbare auto’s voor de kleine man

Volledig elektrische auto’s zullen, ook in 2035, nog te duur zijn voor hun minst bedeelde klanten. De Franse autogroep wil hen (meer betaalbare) hybrides kunnen blijven aanbieden tot 2040. Op die manier wil Renault “de vrijheid van mobiliteit vrijwaren voor iedereen”.

Vooral Dacia, Renault’s budgetmerk, zou serieus te lijden krijgen onder het ICE-verbod vanaf 2035. Volgens Leborgne zal ook Dacia op termijn alleen nog elektrische auto’s verkopen, maar dit proces moet geleidelijk aan plaatsvinden. Momenteel zet het merk vooral in op benzine en LPG, in een tweede fase zal het vooral inzetten op milde hybrides (48 volt), dan op hybrides en uiteindelijk, in 2040 als Renault z’n zin krijgt, op volledig elektrische wagens.

Leborgne voegt er ook aan toe dat Renault helemaal niet tegen elektrische auto’s is. Tegen 2030 zou 90% van de nieuw verkochte Renault’s al volledig elektrisch zijn, en bij sportwagen-merk Alpine zelfs 100%. Maar bij budgetmerk Dacia zal het tegen 2030 slechts om 10% gaan.

