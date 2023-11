Mercedes toont de nieuwe elektrische G-Klasse (2024)

Tijdens een offroad-event heeft Mercedes de eerste foto’s gemaakt van de nieuwe elektrische G-Klasse.

Elektrische Mercedessen worden steeds ronder, maar de nieuwe elektrische G-Klasse mag het, net als zijn voorgangers met diesel- en benzinemotoren, met een hoekig design blijven doen.

De elektrische G zal in 2024 op de markt komen, en vorige maand ging Mercedes met de zo goed als productieklare versie offroaden. Uit de foto’s die op dat event genomen werden blijkt dat de elektrische G opvallend veel blijft gelijken op de klassieke G. Dat bleek eerder ook al uit de beelden van de concept, en wordt nu bevestigd. De auto blijft dus opvallend hoekig. Voor de aerodynamica zal het geen wonderen doen, maar het oogt in ieder geval mooier dan de rondere EQE SUV of EQS SUV in het gamma.

De elektrische G zal allicht als EQG geïntroduceerd worden. Over de exacte specificaties geeft Mercedes nog geen details vrij, al kunnen we wel al enkele beredeneerde voorspellingen doen. De EQG krijgt allicht een batterij met minstens 108 kWh, zoals de EQS SUV, wat hem een realistisch rijbereik van ongeveer 360 km zou geven. Uiteraard zal de auto, gezien z’n verplichte offroad-capaciteiten, ook vierwielaandrijving krijgen. De topsnelheid zal vermoedelijk rond de 180 km/u liggen.

Mercedes EQG prijs

Ook over prijzen weten we officieel nog niets, maar ook hier kunnen we een beredeneerd gokje doen. Volgens de redactie van eGear.be zal de elektrische Mercedes G-Klasse minstens 150.000€ kosten. Een stevig prijskaartje, maar tot en met 2026 zou hij nog 100% fiscaal aftrekbaar moeten zijn voor de kleine en grote zelfstandige, en dat kan de pijn toch enigszins verlichten.

