Vlaamse elektrische auto premie ook voor microcars en bestelwagens

De Vlaamse regering geeft meer details vrij over de elektrische auto premie die vanaf januari 2024 gelanceerd wordt.

Enkele weken geleden kondigde de Vlaamse regering een nieuwe subsidie aan voor particulieren, vzw’s en deelautobedrijven die een nieuwe of tweedehands elektrische auto kopen. Lees er hier meer over.

Het was toen nog niet bekend welk type auto’s in aanmerking zouden komen, maar afgelopen vrijdag 10 november 2023 werd daarover meer klaarheid geschept op de ministerraad.

Daar werd immers gesteld dat de nieuwe EV-premie verkregen zal kunnen worden voor elektrische personenwagens (voertuigcategorie M1), lichte elektrische bestelwagens (N1) en “zware” elektrische microcars (L7e-C).

Vooral dat laatste is een verrassing. Concreet betekent het dat o.a. de Microlino en de Silence S04 een premie zullen kunnen krijgen.

Sowieso zal alles pas definitief worden na de publicatie in het staatsblad, en dat kan nog twee à drie maanden duren. Dan zullen we o.a. ook weten of de opties meetellen voor het bepalen van de maximumwaarde van de auto (40.000€).

