Elektrische auto, ook tweedehands, krijgt tot 5000€ subsidie in 2024

De Vlaamse regering heeft vandaag nieuwe premies aangekondigd voor particulieren die een tweedehands of een nieuwe elektrische auto aankopen.

Zoals we reeds schreven in mei 2023, werkte de Vlaamse regering de afgelopen maanden aan nieuwe subsidies voor elektrische auto’s. Vandaag heeft Vlaams minister-president Jan Jambon de concrete maatregelen bekend gemaakt.

Particulieren (die in Vlaanderen wonen) die in 2024 een tweedehands elektrische auto kopen krijgen een overheidspremie van 3.000€. Deze daalt naar 2.500€ in 2025 en 2.000€ in 2026.

Jaar Premie Nieuw 2024 5.000€ 2025 4.000€ 2026 3.000€ Tweedehands 2024 3.000€ 2025 2.500€ 2026 3.000€

Particulieren die in 2024 een nieuwe elektrische auto kopen met een catalogusprijs van maximaal 40.000€, krijgen een premie van 5.000€. Deze daalt naar 4.000€ in 2025 en 3.000€ in 2026.

Deze premies kunnen ook verkregen worden door vzw’s en aanbieders van deelauto’s.

Eigenaars die van de premie genieten mogen hun auto niet doorverkopen binnen de drie jaar.

