Fietsvergoeding stijgt bijna 30% in 2024

De fietsvergoeding die Belgische werknemers krijgen van hun werkgever, stijgt in 2024 van 0,27€ naar 0,35€ per kilometer. Dat heeft federaal Minister van Financiën Vincent Van Peteghem gisteren aangekondigd.

Met de verkiezingen in aantocht lanceren de verschillende regeringen in ons land nieuwe subsidies. Eerder deze week kwam de Vlaamse regering met nieuwe premies voor elektrische auto’s, en gisteren kondigde federaal Minister van Financiën Vincent Van Peteghem een hogere fietsvergoeding aan voor wie met de fiets naar het werk gaat.







Momenteel (inkomsten 2023) bedraagt die fietsvergoeding 0,27€ per kilometer. Het gaat om een de maximale vergoeding die een werknemer mag ontvangen vrij van belastingen en sociale lasten. Volgens Van Peteghem zal dat bedrag in 2024 (aanslagjaar 2025) stijgen naar 0,35€ per kilometer. Bijna 30% meer dus. Ongeveer de realistische geaccumuleerde inflatie van de afgelopen 2 à 3 jaar.

Plafond van 2.500€

Nieuw is dat er een plafond komt. De fietsvergoeding is in aanslagjaar 2025 fiscaal vrijgesteld tot 2.500€ per jaar. Dat komt overeen met 7.142 gefietste kilometers, of 17 km per dag rekening houdende met 210 dagen woon-werkverkeer. Volgens Van Peteghem is dit een realistisch plafond, aangezien in 2022 99,6% van de fietsvergoeding-ontvangers minder dan 2.500€ per jaar ontving. In 2022 ontvingen 14% van alle Belgische werknemers een fietsvergoeding.

Ook wie met een elektrische fiets of speed pedelec naar het werk gaat kan genieten van de belastingvrije fietsvergoeding.

