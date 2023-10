Top 10 elektrische tweedehandsauto’s die 3000€ premie krijgen in 2024

In 2024 hebben particulieren in Vlaanderen recht op een overheidspremie van 3.000€ bij de aankoop van een 100% elektrische tweedehandsauto. Weet je niet wat er zoal beschikbaar is op de tweedehandsmarkt, dan bezorgen wij je alvast inspiratie. Hier vind je een overzicht van de 10 best verkochte elektrische auto’s op de tweedehandsmarkt in Vlaanderen.

10. Mercedes EQC

Exemplaren van 3 tot 4 jaar oud, met maximaal 100.000 km, hebben vraagprijzen tussen 40.000€ en 70.000€.

9. Tesla Model Y

Exemplaren van maximaal 2 jaar oud, met maximaal 100.000 km, hebben vraagprijzen tussen 45.000€ en 55.000€.

Cupra Born

8. Audi e-tron

Exemplaren van 3 tot 4 jaar oud, met maximaal 100.000 km, hebben vraagprijzen tussen 35.000€ en 60.000€.

7. Renault Zoe

Exemplaren van 3 tot 5 jaar oud, met maximaal 100.000 km en een koopbatterij, hebben vraagprijzen tussen 20.000€ en 25.000€.







6. BMW i3

Exemplaren van 3 tot 5 jaar oud, met maximaal 100.000 km, hebben vraagprijzen tussen 20.000€ en 45.000€.

5. Porsche Taycan

Exemplaren van maximaal 3 jaar oud, met maximaal 100.000 km, hebben vraagprijzen tussen 80.000€ en 110.000€.

4. Fiat 500e

Exemplaren van 1 tot 2 jaar oud, met maximaal 100.000 km, hebben vraagprijzen tussen 20.000€ en 35.000€.

3. Tesla Model S

Exemplaren van 3 tot 5 jaar oud, met maximaal 100.000 km, hebben vraagprijzen tussen 35.000€ en 70.000€.

2. Nissan Leaf

Exemplaren van 3 tot 5 jaar oud, met maximaal 100.000 km, hebben vraagprijzen tussen 15.000€ en 45.000€.

1. Tesla Model 3

Exemplaren van 3 tot 5 jaar oud, met maximaal 100.000 km, hebben vraagprijzen tussen 30.000€ en 45.000€.

Deze ranking is gebaseerd op data van Traxio voor de periode januari 2023 t.e.m. augustus 2023.

