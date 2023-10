Chinese elektrische auto’s krijgen geen subsidie meer in Frankrijk

Frankrijk heeft een omweg gevonden om Chinese elektrische auto’s voortaan uit te sluiten van subsidies.

Begin september 2023 kondigde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan dat ze een onderzoek zou instellen naar dumpingprijzen die de Chinese autoconstructeurs zouden gebruiken op de Europese markt. Dit zou er toe kunnen leiden dat Chinese elektrische auto’s bijvoorbeeld aan hogere importheffingen onderworpen zullen worden.

Frankrijk wacht echter de resultaten van dat onderzoek niet af, en onderneemt nu al actie.

In Frankrijk kan je een subsidie krijgen van 5.000€ tot 7.000€ voor de aankoop van een elektrische auto. Dit kost de Franse staatskas jaarlijk 1 miljard euro, en één derde daarvan gaat naar elektrische auto’s die in China geproduceerd worden.

Om hier een einde aan te maken zal Frankrijk, volgens een artikel van Reuters, vanaf 15 december 2023 gaan rekening houden met de CO2-uitstoot tijdens het ontginnen van de grondstoffen, tijdens het productieproces en tijdens het transport van nieuwe elektrische auto’s. Aangezien de elektriciteit tijdens het Chinese productieproces vooral uit kolencentrales komt, en aangezien de Chinese elektrische auto’s van relatief ver moeten komen, zullen heel wat van deze auto’s de Franse subsidie mislopen.







Ook Europese merken getroffen

Niet enkel Chinese merken zullen getroffen worden. Ook de goedkoopste elektrische auto van het moment bijvoorbeeld, de Dacia Spring van de Renault-groep, wordt in China geproduceerd. Renault CEO Luca De Meo heeft al gezegd dat hij niet van plan is de productie naar Europa te verhuizen, en dat de Spring ook zonder subsidie goed kan blijven verkopen.

Er zijn nog vele andere populaire elektrische auto’s die Europees lijken, maar toch in China geproduceerd worden. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de BMW iX3 en de Polestar 2. Ook het Amerikaanse Tesla zou wel eens getroffen kunnen worden, aangezien het een deel van z’n auto’s in China produceert.

Volgens Frankrijk zijn de nieuwe regels in overeenstemming met de richtlijnen van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Die laat immers toe beperkingen op te leggen aan de vrije handel om rekening te houden met gezondheids- en milieuproblemen.

