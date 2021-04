Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s in 2021

Wil je goedkoop elektrische rijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste elektrische auto’s die je in 2021 kan kopen.

10. Peugeot e-208: 30.479€

Op plaats 10 hebben we de Peugeot e-208, een compacte hatchback met een realistische actieradius van 280 km. Bekijk hier al zijn specificaties.

9. JAC iEV7s: 29.900€

Positie 9 gaat naar de JAC iEV7s, een elektrische SUV uit China met een realistische range van 215 km. Bekijk hier al zijn specificaties.

8. Fiat 500e 3+1: 29.900€

Acht en negen zijn in feite gedeelde plaatsen, want ook deze Fiat 500e “3+1” rijdt de dealer buiten voor 29.900€. Z’n 42 kWh batterij biedt een praktisch rijbereik van 260 km.

7. Fiat 500e Berline 42 kWh: 27.900€

We komen terug bij Fiat uit, want deze 500e “berline” met 42 kWh batterij kost 27.900€ in België.

6. Smart EQ fortwo cabrio: 27.000€

De cabrio-versie van de Smart fortwo komt de zesde plaats opeisen. Deze elektrische tweezitter biedt 130 km rijbereik en kost 29.500€.

5. Smart EQ fortwo: 26.500€

Voor wie cabrio rijden geen vereiste is, kan de Smart fortwo een leuke optie zijn. Het is volgens ons de leukste van alle elektrische stadsauto’s die momenteel op de markt zijn.

4. Smart EQ forfour: 24.500€

Op plaats vier hebben we opnieuw een Smart. De forfour biedt dan wel meer zitplaatsen dan de fortwo, toch is hij goedkoper. Maar hij is stiekem ook een beetje lelijker dan de fortwo. Dat verklaart allicht z’n goedkopere instapprijs.

3. Fiat 500e Berline 24 kWh: 23.900€

Plaats 3 wordt ingenomen door de Fiat 500e met de kleinere 24 kWh batterij. Deze auto tekent een realistische range op van 160 km en kost in België 23.900€.

2. Renault Twingo ZE: 19.850€

De Renault Twingo ZE eindigt op nummer twee, met een vanafprijs van 19.850€. Hij geraakt 175 km ver op een volle accu en kost 19.850€. Bekijk hier al zijn specificaties.

1. Dacia Spring: 16.990€

Absoluut onklopbaar qua prijs is deze nieuwkomer, de Dacia Spring. Dit goedkopere broertje van de Twingo ZE rijdt de dealer buiten voor amper 16.990€. Net als de Twingo ZE biedt hij 175 km range. Bekijk hier z’n specificaties.

