Elektrische vierwielers die je kan kopen in België (2022)

Overzicht van de belangrijkste elektrische vierwielers (brommobiel) die gelijken op kleinere versies van stadsauto’s. De vierwielers in dit overzicht zijn momenteel (2022) nieuw te bestellen en leverbaar in België.

Foto Vierwieler Prijs KM Citroën AMI 7.690€ 🇲🇦 75 Zhidou D2s 17.900€ 🇨🇳 150

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.

✪ Vlagje: land van productie.

✪ KM: het rijbereik, zoals opgegeven door de fabrikant.

Wat is een elektrische vierwieler

De elektrische vierwielers in dit overzicht zijn voertuigen die gelijken op kleine stadsauto’s, maar die niet gehomologeerd zijn als auto, maar wel als vierwieler (categorie L6e, L7e). Ze worden soms ook elektrische brommobielen of elektrische micro-auto’s genoemd. Deze voertuigen zijn meestal goedkoper dan kleine elektrische auto’s, maar hebben meestal ook een minder comfortabele suspensie en een meer rudimentair interieur.

Vierwielers met een topsnelheid van 45 km/u (“45 km auto’s”) mogen bestuurd worden vanaf 16 jaar met een rijbewijs AM.







Volgens de Belgische wegcode wordt een vierwieler als volgt gedefinieerd:

« vierwielers » : alle vierwielige motorvoertuigen met onderstaande kenmerken :

a) lichte vierwieler met een lege massa van ten hoogste 350 kg (categorie L6e), exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en

1° een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3; voor motoren met een elektrische ontsteking, of;

2° een nettomaximumvermogen van ten hoogste 4 kW voor andere soorten motoren met inwendige verbranding, of;

3° een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische motor betreft.

Tenzij anders bepaald, dienen deze voertuigen te voldoen aan de technische eisen voor bromfietsen op drie wielen van categorie L2e.

b) andere vierwielers dan bedoeld onder a) met een lege massa van ten hoogste 400 kg (categorie L7e) (550 kg voor voertuigen die bestemd zijn voor goederenvervoer), exclusief de massa van de accu’s in elektrische voertuigen, en met een nettomaximumvermogen van ten hoogste 15 kW.

Tenzij anders bepaald, worden de vierwielers bedoeld in punt b) beschouwd als driewielers en zij dienen te voldoen aan de technische eisen voor gemotoriseerde driewielers van categorie L5e.

4bis. Volgens artikel 4 en bijlage I van de verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers, elk gemotoriseerd voertuig met vier wielen dat de onderstaande karakteristieken heeft:

1° lichte vierwieler waarvan de massa in rijklare toestand niet meer bedraagt dan 425 kg (categorie L6e),

– waarvan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid ≤ 45 km/uur bedraagt, en

– waarvan de cilinderinhoud van de motor ten hoogste 50 cm3 bedraagt voor motoren met elektrische ontsteking.

De voertuigen L6e zijn opgesplitst in twee categorieën die beantwoorden aan de voorschriften bepaald in bijlage 8 van dit besluit:

a) lichte quads voor gebruik op de weg (L6e-A),

b) lichte quadri-mobiles (L6e-B) die bestaan uit de subcategorieën:

– lichte quadri-mobiles uitsluitend ontworpen voor vrachtvervoer (L6e-BU),

– lichte quadri-mobiles hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer (L6e-BP).

2° vierwieler, ander dan die bedoeld in punt 1° van punt 4bis, waarvan de massa in rijklare toestand niet meer bedraagt dan 450 kg (categorie L7e) voor voertuigen bestemd voor personenvervoer, of waarvan de massa in rijklare toestand niet meer bedraagt dan 600 kg voor voertuigen bestemd voor goederenvervoer.

De voertuigen L7e omvatten verschillende subcategorieën die moeten voldoen aan de technische voorschriften bepaald in bijlage 8 van dit besluit:







a) de zware quads voor gebruik op de weg (L7e-A) met als subcategorieën:

– de quads voor gebruik op de weg A1 (L7e-A1) met twee zadelzitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats en met een stuurstang,

– de quads voor gebruik op de weg (L7-A2) met maximaal twee niet-zadelzitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats en die niet voldoen aan de criteria van de categorie L7e-A1;

b) de zware terreinquads (L7e-B) met als subcategorieën:

– de terreinquads (L7e-B1),

– de side-by-side buggy’s (L7e-B2);

c) de zware quadri-mobiles (L7e-C) met als subcategorieën:

– de zware quadri-mobiles (L7e-CU) uitsluitend ontworpen voor vrachtvervoer,

– de zware quadri-mobiles (L7e-CP) hoofdzakelijk ontworpen voor personenvervoer.

Subsidies voor elektrische vierwielers

Nieuwe vierwielers komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 15% in de personenbelasting.

De 15% wordt toegepast op de aankoopsom inclusief BTW maar er is een plafond. De maximum belastingvermindering bedraagt 5.150€ (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022).

De belastingcode voor vierwielers is 1326.