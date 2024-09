Dit is de best verkochte plug-in hybride ter wereld, en hij komt naar België

Het Chinese automerk BYD biedt de best verkochte plug-in hybride ter wereld nu ook aan op de Belgische markt.

In 2022 opende het BYD z’n eerste winkel in België. Het merk had de ambitie om de Belgische markt te veroveren met uitsluitend elektrische auto’s. Nu de groei in het elektrische segment aan het vertragen is voegen ze daar nu ook plug-in hybrides aan toe.

Voortaan biedt BYD in België namelijk de Seal U PHEV aan, een plug-in hybride variant van de volledig elektrische Seal U.

De Seal U PHEV is niet zomaar een plug-in hybride, het is in 2024 tot nu toe de best verkochte plug-in hybride ter wereld. In de periode januari 2024 t.e.m. juli 2024 wist BYD er wereldwijd maar liefst 330.466 exemplaren van te verkopen. Ter vergelijking, de best verkochte plug-in hybride in Europa is in dezelfde periode de Volvo XC60 PHEV, maar die moet het doen met “slechts” 33.597 verkochte exemplaren (bron: cleantechnica).

BYD biedt de Seal U plug-in hybride in België aan met voorwiel- of vierwielaandrijving. De eerste beschikt over een systeemvermogen van 218 pk, een 18,3 kWh (netto) LFP-batterij en een 100% elektrische actieradius van 80 km (cijfers van BYD). De vierwielaandrijver doet het met 324 pk, dezelfde batterij en een elektrisch rijbereik van 70 km. Het gemiddelde benzineverbruik komt volgens BYD uit op respectievelijk 6,4 en 7,4 liter per 100 km.

De Seal U PHEV met voorwielaandrijving verlaat de Belgische dealer voor 38.890€ en de AWD-versie voor 46.490€.

