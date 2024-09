2 nieuwe elektrische auto’s die in september 2024 onthuld werden

September 2024 loopt alweer op z’n einde, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

1. Hongqi EH7

De kranten staan er vol van, de Europese auto-industrie zit in het slop. Dat merken we ook enigszins aan dit overzicht, dat deze maand enkel uit Chinese auto’s bestaat. Te beginnen bij de Hongqi EH7.

De EH7 is een elektrische sedan die in het Belgische Hongqi-gamma naast de elektrische luxe-SUV “E-HS9” komt te staan. De EH7 wordt leverbaar met achterwiel- of vierwielaandrijving. Prijzen zijn nog niet bekend.

2. Maxus eTerron

Het Chinese Maxus presenteerde deze maand de eTerron, een elektrische pick-up met vierwielaandrijving, een 102 kWh (bruto) accu en een theoretische WLTP-actieradius van 430 km. Tegen eind 2024 wordt deze auto gelanceerd in België. De prijs is nog niet bekend.

