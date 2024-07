Deze elektrische SUV rij je voor minder dan 35.000€ (2024)

Met 600 km rijbereik. En het is eens geen Chinees!

Het Koreaanse autoconcern Kia heeft vandaag de Belgische prijs aangekondigd van de EV3, een compacte elektrische SUV.

Ze lanceren de EV3 als Long Range-versie, met een 81,4 kWh (bruto) batterij, voorwielaandrijving en 204 pk. Kia spreekt over een WLTP-rijbereik van ongeveer 600 km. Al verwachten wij dat het in praktijk zal uitkomen op een, nog altijd mooie, actieradius van plus minus 430 km in het tussenseizoen.

Deze auto zet Kia in de markt voor 41.190€. Dat is net te veel om in aanmerking te komen voor de Vlaamse EV-premie van 5.000€, maar niet getreurd, Kia geeft momenteel een korting. Daarmee kan je de Kia EV3 nu kopen voor 39.090€. Trek je daar de Vlaamse premie van 5.000€ vanaf, dan rij je met een EV3 voor 34.090€.

OOK INTERESSANT: Alle elektrische auto’s die 5.000€ Vlaamse premie krijgen in 2024

Later lanceert Kia overigens ook nog een goedkopere Standard Range-versie, met 54 kWh batterij (bruto), maar de prijs van deze auto is nog niet officieel bekend.

