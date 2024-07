Digitale meter weigeraars voor het eerst veroordeeld in rechtbank

Fluvius schakelt een versnelling hoger in z’n strijd om de uitrol van de digitale meters in Vlaanderen.

In 2019 is Fluvius begonnen met het installeren van digitale elektriciteits- en gasmeters bij alle Vlaamse gezinnen. Tegen juli 2029 zou die opdracht helemaal rond moeten zijn.

Heel wat gezinnen weigeren echter de digitale meter en houden het liever bij een analoog exemplaar. Het gaat vooral om gezinnen met zonnepanelen (die met een digitale meter niet meer kunnen genieten van de terugdraaiende teller) en in mindere mate om mensen die zich zorgen maken over de gsm-straling van de digitale meters, aangezien deze in Vlaanderen niet standaard bekabeld zijn.

Fluvius is daarom vorig jaar begonnen met het versturen van “laatste kans”-brieven, met een ultieme vraag om de digitale meter te laten installeren. Wie hier niet op ingaat wordt mogelijk door Fluvius gedagvaard en moet dan voor de rechter verschijnen. Vandaag laat Fluvius weten dat er nu voor het eerst drie mensen veroordeeld zijn door de rechtbank. Het gevolg is dat zij verplicht worden om de digitale meter te laten installeren, desnoods met behulp van een deurwaarder, de politie en een slotenmaker.

