Zoveel bedraagt de nieuwe belasting op laadpalen in Brussel

De 19 Brusselse gemeentes hebben een akkoord bereikt omtrent een uniforme belasting op publieke laadpalen.

Zoals we reeds berichtten in november 2023 overweegt Brussel om een belasting op publieke laadpalen in te voeren. Het wil daarmee het misgelopen parkeergeld recupereren.







De burgemeesters van de 19 Brusselse gemeentes hebben daarover recent een akkoord bereikt. Er is een uniforme belasting van 125€ per jaar per laadpaal afgesproken. De overeenkomst is echter niet bindend. Dit akkoord werd reeds bereikt in maart 2024, maar komt nu pas naar buiten.

Opvallend is dat er nu reeds twee gemeentes zijn die een hogere laadpalenbelasting hanteren. Sint-Gillis vraagt momenteel 180€, en Elsene 300€ voor een laadpaal met één stekker en 560€ per jaar voor een laadpaal met twee stekkers.

Bedankt om dit artikel te lezen! Wil je eGear.be helpen? Dat kan met tips aan de redactie, een donatie en constructieve discussies in de reacties.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.