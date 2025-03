Deze 19 plug-in hybrides blijven ook in 2026 en 2027 fiscaal voordelig

Overzicht van alle plug-in hybride auto’s die ook in 2026 en 2027 van een gunstige fiscale aftrekbaarheid van 75% kunnen genieten, door de nieuwe maatregelen van de federale regering De Wever.

De Belgische federale regering De Wever I maakt plug-in hybride bedrijfswagens opnieuw fiscaal interessanter voor bedrijven, zelfstandigen en werknemers.

Van 1 januari 2026 t.e.m. 31 december 2027 zullen bedrijven nieuwe plug-in hybrides met een officiële CO2-uitstoot van minder dan 50 g/km kunnen afschrijven aan 75%. De brandstof voor de auto’s zal slechts 50% fiscaal aftrekbaar zijn, de elektriciteit 100%. Vanaf 2026 zal niet meer gewerkt worden met het ingewikkelde systeem van valse en echte hybrides. Let op: het gaat hier om een nieuw CO2-uitstootcijfer dat vanaf 1 januari 2026 ingevoerd wordt op Europees niveau; tegen die datum zullen alle plug-in hybrides in Europa opnieuw gehomologeerd moeten worden volgens een nieuwe strengere meetmethode. Dit zal leiden tot een officiële CO2-uitstoot die vaak 2 tot 3 keer hoger ligt dan het huidige CO2-cijfer, zo blijkt uit prognoses van de onderzoeksorganisatie ICCT (International Council on Clean Transportation).

Daardoor zullen maar een klein deel van alle plug-in hybrides in aanmerking komen voor de aftrekbaarheid van 75%. Hieronder geven we een overzicht van de best verkochte plug-in hybrides die in aanmerking zullen komen (onder voorbehoud).

Het bovenstaande is gebaseerd op een wetsontwerp (maart 2025) van minister van Financiën Jan Jambon, en kan dus nog wijzigingen ondergaan.

Laatste update: 14 maart 2025

Dit overzicht wordt continu aangevuld en bijgewerkt.

Foto Auto Prijs CO2 1. BMW X1 xDrive25e 🇩🇪

14kWh | 245pk | AWD 53.250€ 45* 2. BMW X1 xDrive30e 🇩🇪

3. Mercedes C 300e 🇩🇪

Rij deze vanaf 457€ p/m advertentie 3. Mercedes C 300e 🇩🇪

22kWh* | 313pk | RWD 61.105€ 38* 4. Mercedes C 300e 4Matic 🇩🇪

22kWh* | 313pk | AWD 65.945€ 38* 5. Mercedes C 300de 🇩🇪

22kWh* | 308pk | RWD 63.525€ 34* 6. Mercedes C 300de 4Matic 🇩🇪

22kWh* | 308pk | AWD 68.365€ 34* 7. Mercedes C 300e Estate 🇩🇪

22kWh* | 313pk | RWD 61.710€ 38* 8. Mercedes C 300de Estate 🇩🇪

22kWh* | 308pk | RWD 65.340€ 34* 9. Mercedes C 300de 4Matic Estate 🇩🇪

22kWh* | 308pk | RWD 69.575€ 34* 10. Mercedes CLA 250e Coupé 🇭🇺

13kWh | 218pk | FWD 52.514€ 45* 11. Mercedes CLA 250e Shooting Break 🇭🇺

13kWh | 218pk | FWD 53.724€ 45* 12. Mercedes GLC 300e 4Matic 🇩🇪

28kWh* | 313pk | AWD 72.358€ 38* 13. Mercedes GLC 400e 4Matic 🇩🇪

28kWh* | 381pk | AWD 83.248€ 38* 14. Mercedes GLC 300de 4Matic 🇩🇪

28kWh* | 335pk | AWD 75.020€ 34* 15. Mercedes GLC Coupé 300e 4Matic 🇩🇪

28kWh* | 313pk | AWD 79.255€ 38* 16. Mercedes GLC Coupé 400e 4Matic 🇩🇪

28kWh* | 381pk | AWD 88.330€ 38* 17. Mercedes GLC Coupé 300de 4Matic 🇩🇪

28kWh* | 335pk | AWD 81.675€ 34* 18. JLR Range Rover Sport 460e 🇬🇧

31kWh | 460pk | AWD 103.790€ 45* 19. JLR Range Rover Sport 550e 🇬🇧

31kWh | 550pk | AWD 144.930€ 45*