Tesla België verhoogt prijzen door hogere Europese importtaksen

De Tesla Model 3 is het eerste slachtoffer van de hogere Europese importheffingen op auto’s die in China geproduceerd worden.

Het is gebeurd. Amper vier dagen nadat de EU de importtaksen op Chinese auto’s verhoogde is er al een eerste slachtoffer. Tesla verhoogt namelijk de prijzen van de Model 3, die momenteel in China geproduceerd wordt, met 1.500€ in België.

De basisversie ziet z’n vanafprijs stijgen van 41.970€ naar 43.470€.







De Long Range van 49.970€ naar 51.470€.

En de Performance van 56.970€ naar 58.470€.

Ook de goedkopere pre-geconfigureerde Model 3’s, die 39.990€ kostten, en daardoor net in aanmerking kwamen voor de Vlaamse EV-premie, lijken niet meer beschikbaar op de Tesla-website.

De Tesla Model 3 is zo het eerste slachtoffer van de hogere Europese importtaksen op Chinese auto’s. Op deze pagina houden we bij hoeveel elke Chinese elektrische auto in prijs stijgt door deze nieuwe belasting.

