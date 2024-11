Belgische lage-emissiezones (LEZ) verstrengen niet in 2025

Stokoude benzinewagens (euro 2) en euro-5-dieselauto’s blijven welkom in de lage-emissiezones (LEZ) van Gent, Antwerpen en Brussel.

Normaal gezien zouden euro-2-benzinewagens en euro-5-dieselauto’s vanaf 2025 niet meer toegelaten zijn in de lage-emissiezones van Gent, Antwerpen en Brussel.

Zowel de Brusselse als de Vlaamse regering hebben de deadlines voor deze voertuigen recent vooruitgeschoven. Daardoor zullen euro-5-dieselauto’s en euro-2-benzinewagens nog t.e.m. 2025 Antwerpen en Gent binnen mogen, en nog t.e.m. 2026 Brussel binnen mogen.

Opvallend daarbij is dat euro-2-benzines in feite stokoude auto’s zijn, die geproduceerd werden van 1996 tot 2000. De oudste exemplaren zijn dus meer dan 28 jaar oud, en daarmee hebben ze bijna de oldtimer-status bereikt. Oldtimers mogen sinds kort overigens ook weer de lage-emissiezones in.

De LEZ-wetgeving raakt dus steeds meer uitgehold, en je kan je afvragen of het niet beter is het systeem stop te zetten, iets dat in overheidskringen ook steeds vakeren geopperd wordt.