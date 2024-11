Hyundai heeft een volledig nieuwe waterstofauto klaar die de Nexo komt vervangen begin 2025.

Wanneer een automerk een nieuwe waterstofauto aankondigt, moet je dat nieuws gewoonlijk met een korrel zout nemen. Dergelijke aankondigingen blijven meestal op het schap van de PR-afdeling liggen en halen het nooit tot de showroom om de hoek.

Bij Hyundai ligt dat anders. De Koreanen hebben immers reeds sinds 2018 de Nexo in het aanbod, een waterstofauto die je, ook in België, gewoon kan kopen.

Hyundai liet eerder al weten dat de Nexo in 2025 een opvolger zou krijgen, en die krijgen we nu gepresenteerd in de vorm van de Initium. De Initium is een stoere SUV die door middel van een brandstofcel uitsluitend op waterstof rijdt. Hyundai belooft een rijbereik van 650 km. De Initium zou al in productie gaan tijdens de eerste helft van 2025.

Prijzen zijn er voorlopig nog niet, maar we kunnen ons als richtprijs alvast baseren op de catalogusprijs van de Nexo. Die kost in België 73.999€ inclusief BTW. De prijs van de Initium zal vermoedelijk in de buurt zitten.