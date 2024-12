Porsche is bezig met het herzien van zijn elektrificatiestrategie, en dat zou redelijk ver kunnen gaan.

Het begon allemaal met een interview met Lutz Meschke, de baas van financiën bij Porsche, dat gepubliceerd werd op Automotive News op 26 november 2024.

Lutz zei in dat interview letterlijk dat Porsche de mogelijkheid overweegt om auto’s die origineel gepland waren als volledig elektrisch, toch te voorzien van een hybride aandrijflijn of een verbrandingsmotor. Hij zei verder dat het duidelijk is dat Porsche de verbrandingsmotor nog veel langer zal gebruiken dan eerder gedacht.

Automotive News interviewde ook een niet genoemde PR-medewerker van Porsche, die zei dat Porsche zich verder zal focussen op een flexibele aandrijflijn-strategie. “Tijdens de transformatiefase is het belangrijk om een flexibel aanbod aan aandrijflijnen te hebben, omdat de randvoorwaarden veranderen en omdat verschillende regio’s in de wereld aan een verschillend tempo ontwikkelen.”, liet de PR verder optekenen.

Autojournalist Sam Fane zei in zijn podcast “Behind The Glass” op 28 november 2024 dan weer dat hij uit zeer betrouwbare bron vernomen had dat de Taycan, een 100% elektrische auto, en de recent geïntroduceerde 100% elektrische Macan, verbrandingsmotoren krijgen. Volgens dezelfde bron zouden de 100% elektrische Boxter en Cayman, die normaal gezien in 2025 op de markt komen, geannuleerd zijn. Fane zou dit nieuws geverifieerd hebben bij “2 à 3 andere bronnen”.