5 fiscale wijzigingen voor elektrische auto’s in 2025

We geven een overzicht van de belangrijkste fiscale wijzigingen in 2025 in België, met betrekking tot elektrische auto’s, elektrische fietsen en laadpalen.

Er staat weer een nieuw jaar voor de deur, en dat gaat gewoonlijk gepaard met een reeks nieuwe belastingen en gewijzigde belastingvoordelen. Voor elektrische voertuigen en laadpalen zijn dit de belangrijkste veranderingen.

1. Verkeersbelasting voor 100% elektrische auto’s

Tot en met 2024 waren 100% elektrische auto’s (en waterstofauto’s) in Vlaanderen vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Vanaf 2025 zal er voor 100% elektrische auto’s (en misschien ook voor waterstofauto’s?) wel een jaarlijkse verkeersbelasting betaald moeten worden. De effectieve startdatum, het bedrag of de berekeningsformule zijn nog niet bekend.

2. BIV voor 100% elektrische auto’s

Tot en met 2024 waren 100% elektrische auto’s (en waterstofauto’s) in Vlaanderen vrijgesteld van de belasting op inverkeerstelling (BIV). De BIV is een éénmalige belasting die je normaal gezien moet betalen wanneer je een nieuwe of tweedehandsauto inschrijft.

Vanaf 2025 zal er voor 100% elektrische auto’s (en misschien ook voor waterstofauto’s?) wel BIV betaald moeten worden. De effectieve startdatum, het bedrag of de berekeningsformule zijn nog niet bekend.

3. Geen premie van 5.000€

In 2025 kan er voor de aankoop van een (tweedehands) elektrische auto geen premie tot 5.000€ meer bekomen worden van de Vlaamse overheid. Deze premie werd in feite reeds vervroegd stopgezet op 23 november 2024. Daardoor worden 81 elektrische auto’s een pak duurder voor particulieren, zelfstandige eenmanszaken, vzw’s en deelautobedrijven.

4. Fietsvergoeding stijgt bijna 30%!

Wie met zijn (elektrische) fiets naar het werk rijdt kan daarvoor een belastingvrij bedrag krijgen van zijn werkgever. Het fiscaal vrijgestelde maximumbedrag stijgt voor aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) van 0,27€ naar 0,35€ per km. Ook het jaarlijkse plafondbedrag stijgt, van 2.500€ naar 3.500€.

5. Belastingvermindering laadpalen voor particulieren

De belastingvermindering voor slimme en bidirectionele laadpalen, waar particulieren in 2024 gebruik van konden maken, verdwijnt in 2025.