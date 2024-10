Elektrische auto’s betalen vanaf 2026 “de volle pot” verkeersbelasting

De nieuwe Vlaamse regering “Diependaele I” zal voor elektrische auto’s een jaarlijkse verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling (BIV) invoeren. Nu weten we voor het eerst vanaf wanneer en voor in welke verhouding.

Annick De Ridder (N-VA), kersvers Vlaams minister van Mobiliteit, laat voor het eerst haar licht schijnen op de plannen van de Vlaamse regering om elektrische auto’s te gaan belasten. Vanaf 2025 zullen elektrische auto’s “de helft” van de verkeersbelasting moeten betalen, en vanaf 2026 het volledige bedrag. Dit liet ze deze week optekenen bij journalist W. Meerschaut.

Hoe dat “volledige bedrag” dan zal berekend worden, is echter nog altijd niet duidelijk. De kans dat gewicht en vermogen een rol gaan spelen, zoals in sommige andere Europese landen, is groot.

Uit eerdere berichten is al gebleken dat elektrische auto’s die reeds zijn ingeschreven vrijgesteld zouden blijven. Of dit dan ook geldt voor auto’s die nog worden ingeschreven tussen nu en 31 december 2024 is niet duidelijk.

De Ridder zou ook graag de Vlaamse premie van 5.000€ voor elektrische auto’s met onmiddellijke ingang afschaffen, al moet nog juridisch bekeken worden of dit wel mag vóór 1 januari 2025. Reeds ingediende aanvragen die worden goedgekeurd, zouden wel gewoon uitbetaald worden.

