Warmtepomp blijft duurder dan aardgas, zelfs met extra belastingen

Aardgas moet “plat” belast worden om warmtepompen financieel interessanter te maken dan condenserende gasketels, zo blijkt uit een rapport van de FOD Financiën en het departement Klimaatverandering.

Vlaanderen wordt de laatste jaren vol gezet met airco-units om huizen en appartementen te verwarmen, want overheden willen ons af van aardgas en stookolie.

Los van het feit dat die warmtepompen vaak een onaangenaam geluid produceren en niet altijd even esthetisch ingeplant worden, blijken ze ook financieel minder interessant dan condenserende gasketels. Zeker aan de huidige gasprijzen. Zelfs wanneer overheden aardgas gaan “plat” belasten, en elektriciteit minder gaan belasten, blijven warmtepompen duurder in gebruik, volgens een recent rapport van het federale departement Klimaatverandering en de FOD Financiën.

Een eerste probleem is dat België vijf keer meer accijnzen heft op elektriciteit dan op aardgas, zoals je kan zien in onderstaande grafiek van vrt op basis van gegevens van de FOD Financiën.

Het rapport stelt dan ook voor om alle accijnzen te verschuiven van elektriciteit naar fossiele brandstoffen. Wanneer dat gebeurt, zal een gemiddeld gezin jaarlijks 170€ minder betalen voor elektriciteit, maar wie op aardgas of stookolie verwarmt zal jaarlijks respectievelijk 215€ en 265€ extra betalen.

Maar ook dat is niet voldoende om warmtepompen goedkoper in gebruik te maken dan aardgas, aldus het rapport. Daarom wordt er naar Europa gekeken om extra belastingen op te leggen. Via het ETS2-systeem zal Europa vanaf 2027 een CO2-taks heffen op de uitstoot van verwarming van gebouwen. Naar verwachting zal die taks ongeveer 45€ per ton CO2 bedragen. Rekening houdend met die extra ETS2-taks én de maximale verschuiving van accijnzen, zal een gemiddeld gezin nog altijd 170€ minder betalen voor elektriciteit, en wie met aardgas of stookolie verwarmt zal respectievelijk 329€ en 416€ extra per jaar betalen.

En zelfs dan zouden warmtepompen nog altijd duurder in gebruik zijn dan condenserende gasketels.

Volgens de onderzoekers zullen de overheden daarbovenop dus nog extra accijnzen op aardgas moeten heffen om warmtepompen financieel interessanter te maken.

