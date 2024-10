12 nieuwe elektrische auto’s die in oktober 2024 onthuld werden

Oktober 2024 loopt alweer op z’n laatste benen, dus is het tijd om te overlopen welke nieuwe elektrische wagens deze maand onthuld werden.

Mede dankzij het autosalon van Parijs (14-20 oktober 2024) werden er deze maand best veel nieuwe productierijpe EV’s gepresenteerd. Hieronder vind je een overzicht van 12 nieuwe 100% elektrische wagens die je zeer binnenkort in de showrooms mag verwachten. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.

Foto Auto Prijs [km] 1. Škoda Elroq 50

52kWh | 170pk | RWD 33.990€ 290 1. Škoda Elroq 60

59kWh | 170pk | RWD 41.690€ 330 1. Škoda Elroq 85

77kWh | 286pk | RWD 41.690€ 430 1. Škoda Elroq 85x

77kWh | 300pk | AWD 45.000€ 420 2. Audi Q6 SB RWD 83

75kWh | 292pk | RWD 67.000€ 415 2. Audi Q6 SB RWD 100

94kWh | 326pk | RWD 71.000€ 500 2. Audi Q6 SB AWD

94kWh | 387pk | AWD 78.000€ 490 2. Audi SQ6 Sportback

94kWh | 517pk | AWD 98.000€ 460 3. Renault 4 EV 25.000€ 250 4. Citroën ë-C4 (facelift)

46kWh | 136pk | FWD 42.000€ 265 4. Citroën ë-C4 ER (facelift)

50kWh | 156pk | FWD 43.000€ 330 5. Citroën ë-C4 X (facelift)

46kWh | 136pk | FWD 42.500€ 280 5. Citroën ë-C4 X ER (facelift)

50kWh | 156pk | FWD 43.500€ 335 6. Hyundai Inster Cross 29.000€ 270 7. Peugeot e-408

58kWh | 210pk | FWD 45.000€ 360 8. Leapmotor B10 30.000€ 300 9. Mini JCW Electric

49kWh | 258pk | FWD 45.000€ 280 10. Mini JCW Aceman EV

49kWh | 258pk | FWD 47.000€ 275 11. BYD Sealion 7 40.000€ 380 12. Lynk & Co 02

65kWh* | 272pk | RWD 35.495€ 350

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België. Schuingedrukte prijzen zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.

✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.

✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.





