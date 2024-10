Internationaal Energieagentschap slaat alarm: olie en gas zijn te goedkoop

Je hebt misschien niet die indruk na het betalen van je rekeningen, maar olie en gas zijn volgens het Internationaal Energieagentschap te goedkoop, en zouden zwaarder belast moeten worden.

De experten van het Internationaal Energieagentschap verwachten de komende jaren een overaanbod aan olie en gas. Dat is volgens het agentschap slecht nieuws voor de omslag naar elektrificatie en groene energie.

Het overaanbod is een gevolg van het feit dat de Verenigde Staten een grootschalige olie- en gasuitvoerder geworden zijn, en het land heeft ook massaal geïnvesteerd in LNG-infrastructuur zodat het z’n gas ook over de hele wereld verdeeld krijgt. De huidige economische crisis in China, en de energietransitie, temperen verder ook de vraag naar fossiele brandstof.

De dalende prijzen zijn volgens het agentschap een goed moment voor overheden om subsidies voor fossiele brandstoffen af te schaffen, en om de belastingen erop te verhogen. Als fossiele energie te goedkoop wordt, zullen bedrijven en particulieren immers hun groene investeringen uitstellen of annuleren, en dat zouden overheden moeten vermijden volgens het agentschap.

Energie-expert “Doomberg”, die schuil gaat achter de vermomming van een groene kip maar desondanks serieus genomen wordt, voorspelt al enkele maanden dat er een overaanbod aan fossiele energie in de maak is. Je kan zijn volledige analyse bekijken in het bovenstaande interview op het YouTube-kanaal “Thoughtful Money”.

