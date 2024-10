Tesla robot maakt komaf met duurdere dienstencheques

Tesla’s humanoïde robot zal het huishouden doen bij miljarden mensen. Dat kondigde Elon Musk afgelopen nacht aan op het We Robot event.

De regering “Diependaele” gaat de dienstencheques, een systeem waarmee particulieren betaalbare huishoudhulp kunnen inhuren, een pak duurder maken. Serie-ondernemer Elon Musk heeft daar alweer een oplossing voor, in de vorm van de Tesla robot.

De Tesla robot, die eigenlijk “Optimus” heet, is een humanoïde robot die volgens Musk heel wat huishoudelijke taken aankan. Denk aan stof afdoen, stofzuigen, dweilen, de boodschappen uit de auto halen, drank serveren op een feestje, etc.

De Optimus werd al voorgesteld in augustus 2021, en in december 2023 toonde Tesla al eens zijn vooruitgang. Afgelopen nacht, tijdens het We Robot event, liet Tesla opnieuw zien hoe ver het staat met Optimus. De Optimi liepen er tussen het publiek en ze deelden pralines uit.

Volgens Musk zal de Optimus 20.000$ tot 30.000$ kosten wanneer massaproductie bereikt wordt, en zullen miljarden mensen er één in huis halen.

Het hoofdthema van We Robot was echter de zelfrijdende auto. Tesla presenteerde de Robotaxi en de Robovan en deed nog maar eens de belofte dat volledig zelfrijdende Tesla’s er echt wel zitten aan te komen.

