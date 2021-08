Tesla robot gaat je boodschappen doen

Na batterijen, zelfrijdende auto’s en zonnepanelen stort Tesla zich nu op mensachtige robots en AI.

Afgelopen nacht heeft Tesla een “AI Day” gehouden; een event waarop het z’n plannen met betrekking tot artificiële intelligentie uit de doeken heeft gedaan. Bekijk hier de volledige presentatie.

Bij wijze van “extraatje” introduceerde Elon Musk op het einde van de presentatie de Tesla Bot, een robot met de morfologie van een mens.

Volgens Musk is de Bot een logische volgende stap voor Tesla, aangezien het met hun gerobotiseerde auto’s reeds een groot deel van de technologie in huis heeft om mensachtige robots te bouwen.





De Bot heeft in eerste instantie tot doel om “vriendelijk te zijn” en om gevaarlijke of saaie taken uit onze handen te nemen. Zo moet de Tesla Bot bijvoorbeeld je boodschappen kunnen doen. Of je hem zal kunnen vragen om je dakgoot schoon te maken blijft voorlopig een vraagteken.

Tesla is niet de eerste autobouwer die mensachtige robots voorstelt. Toyota en Honda deden dat bijvoorbeeld al eerder. Maar Tesla is gewoonlijk iets sneller om z’n futuristische producten tot bij consumenten te krijgen, en dat maakt dit nieuws bijzonder.

Hoeveel zo een gerobotiseerde huishoudhulp moet kosten is nog onduidelijk, al hebben we een vermoeden dat het niet goedkoop zal zijn. Dienstenchequebedrijven hoeven voorlopig dus nog niet voor hun inkomen te vrezen.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.