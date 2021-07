Elon Musk: “Tesla Superchargers openen in 2021 voor andere merken”

Elon Musk heeft bevestigd dat de Tesla Superchargers in 2021 nog toegankelijk zullen worden voor andere automerken.

We schreven het reeds vorige maand, in Noorwegen zal Tesla z’n Supercharger snellaadpalen openstellen voor andere automerken vanaf 2022. Aangezien de (Twitter) bron van het nieuws niet volledig solide was, twijfelden heel wat mensen aan het bericht.

Vandaag heeft Elon Musk hemzelve via Twitter bevestigd dat Tesla z’n Superchargers dit jaar nog zal openstellen voor andere elektrische wagens. Hij zei dat als deel van een reactie op een andere tweet. “Dit gezegd zijnde, we openen ons Supercharger netwerk voor andere EV’s later dit jaar”.

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.

It’s one fairly slim connector for both low & high power charging.

That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021