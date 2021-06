Tesla Superchargers open voor alle automerken vanaf 2022

Met bijvoorbeeld een Skoda Enyaq gaan laden aan een Tesla Supercharger? Vanaf september 2022 wordt dat mogelijk in Noorwegen.

Met +600 locaties en +6000 laadpunten heeft Tesla het meest uitgebreide laadnetwerk in Europa. Ter vergelijk, Ionity, een initiatief van de Duitse autoconstructeurs, heeft momenteel 348 snellaadpleinen in de EU.

Tesla Superchargers zijn echter enkel toegankelijk voor Tesla rijders. Het merk overweegt reeds sinds jaren om ook andere automerken toegang te verlenen, maar het wacht duidelijk op het juiste moment.

Een juist moment als in, bijvoorbeeld, juist op tijd om van subsidies te kunnen genieten. In Noorwegen bijvoorbeeld is Tesla aan het onderhandelen met de overheid over het verkrijgen van laadpaal-subsidies. De Noorse staat stelt als voorwaarde dat de Superchargers voor iedereen toegankelijk moeten zijn, en daarop heeft Tesla tijdens de gesprekken gezegd dat het z’n netwerk zal openstellen vanaf september 2022.

LEES OOK: America First – Biden wil Amerikaanse elektrische auto’s voortrekken

Het is niet duidelijk of de voorgestelde datum (september 2022) enkel geldt voor Noorwegen, of voor heel Europa. Er gaan wel geruchten dat Tesla ook met de Duitse overheid aan het onderhandelen is over laadpaalsubsidies, dus het lijkt slechts een kwestie van tijd tot elke EV-rijder kan gaan laden bij Tesla.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.