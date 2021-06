OFFICIEEL: 296 GTB is instap-Ferrari met stekker

Nu voormalig CEO Sergio Marchionne het loodje heeft gelegd, mag er bij Ferrari openlijk geflirt worden met elektrificering.

Het is nog maar enkele jaren geleden dat Ferrari, onder leiding van Sergio Marchionne, elektrificering volledig afzwoor. Dat de in 2013 geïntroduceerde LaFerrari eigenlijk al een plug-in hybride was werd door het PR-departement liever verzwegen.

Maar in 2021 liggen de kaarten anders geschud. Marchionne overleed in 2018, en onder het interim-beleid mag er blijkbaar wat meer. Zo heeft Ferrari momenteel de SF90 plug-in hybride in het gamma, die verkrijgbaar is als gesloten uitvoering én als spider.

Deze week stelde Ferrari met de 296 GTB opnieuw een plug-in hybride voor. Het persbericht spreekt zelfs openlijk over batterijcapaciteit (7,45 kWh) en het elektrische rijbereik (25 km).

De Ferrari 296 GTB combineert een 2992 cc V6 Alfa Romeo benzinemotor die 663 pk levert, met een elektromotor die daar 167 pk aan toevoegt. Het systeemvermogen komt zo uit op een fenomenale 830 pk. Daarmee accelereert de 296 GTB in 2,9 seconden naar de 100, in 7,3 seconden naar de 200 en z’n topsnelheid ligt op meer dan 330 km/u.

De prijs is nog niet officieel bekend, maar volgens de laatste geruchten zou die tussen de 200.000€ en de 250.000€ uitkomen. Daarmee is het meteen één van de goedkoopste Ferrari’s die je momenteel nieuw kan kopen. Bovendien worden de productie-aantallen niet arbitrair gelimiteerd. Daardoor heb je een goeie kans dat je er eentje kan kopen zonder dat je curriculum vitae moet goedgekeurd worden in Maranello.

